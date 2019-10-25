25 #وظيفة إدارية شاغرة للجنسين بالدفاع الجوي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد 25 وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بفروع قوات الدفاع الجوي في عدد من مدن المملكة، وبالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. الوظائف الرجالية:

– أمين مستودع (الرياض).

– باحث ميزانية مساعد (الرياض).

– كاتب (عدد وظيفتين/ الرياض).

– محاسب مساعد (السليل).

– مدقق حسابات مساعد (السليل).

– محاسب مساعد (الدمام).

– مدقق حسابات مساعد (الظهران).

– مدقق حسابات مساعد (حفر الباطن).

– كاتب (خميس مشيط).

– محاسب مساعد (خميس مشيط).

– مدقق حسابات مساعد (تبوك).

. الوظائف النسائية:

– باحث ميزانية مساعد (الرياض).

– كاتب (عدد وظيفتين/ الرياض).

– محاسب (الرياض).

– مدقق حسابات مساعد (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مدقق شؤون موظفين (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– مساعد إداري (الرياض).

– مساعد مراجع (الرياض).

– مدقق حسابات مساعد (عدد وظيفتين/ جدة).

وبينت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

. خريجي وخريجات المعاهد التخصصية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف للوظائف المطروحة).

. خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف للوظائف المطروحة).

. خريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

. خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف) للوظائف المطروحة.

. خريجات درجة الماجستير.

. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

. يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال والنساء) على المرتبة السادسة والثامنة.

. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية، وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

. (المتقدمين/ المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ـة) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ـة) من الإعلان نهائيًا (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

ودعت الوزارة الراغبين والراغبات في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة بموقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 14 صفر 1441هـ ويستمر حتى تاريخ 20 صفر 1441هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)