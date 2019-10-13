250 قائدة مدرسة بشمال الرياض يناقشن العجز والانضباط والقبول

المواطن - الرياض

تفتتح مديرة مكتب التعليم بشمال الرياض أ. فوزية بنت محمد السبتي صباح يوم غد الاثنين ١٥/ ٢/ ١٤٤١هـ اللقاء الفصلي لقائدات المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل الأربع التابعة للمكتب الروضة والابتدائية والمتوسطة والثانوية شاملة مدارس التحفيظ وبرامج ومعاهد التربية الخاصة والبالغ عددهن 250 قائدة مدرسة. بحضور مساعدة مديرة المكتب للشؤون التعليمية أ. هدى بنت إبراهيم الشريف ومساعدة مديرة المكتب للشؤون المدرسية أ. هدى السبتي.

وأوضحت منسقة الملتقى د.فاطمة الغدير أن اللقاء يشتمل على جلستين، الأولى سيتم فيها عرض عدد من الموضوعات من أهمها توجيهات لقائدات المدارس الحكومية والأهلية، وآلية سد العجز، ومشروع التحصيل الدراسي.

وفي الجلسة الثانية سيتم مناقشة الانضباط المدرسي، وملاحظات لجنة القضايا، والضوابط الإعلامية للنشر، والاختبارات والقبول. وتستضيف اللقاء مدارس دلتا. كما سيتم خلال اللقاء مناقشة الصعوبات التي تواجه قائدات المدارس والميدان التعليمي عموماً.