27 #وظيفة شاغرة لدى شركة الكفاح القابضة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. حارس بوابة- المركبات والمستندات.

. مشغل معدات- رافعة شوكية وبوبكات.

. فني مختبر.

. مدير مصنع.

. موظف السلامة (عدد 3 وظائف).

. مفتش مصنع (عدد 3 وظائف).

. مراقب المستندات (عدد وظيفتين).

. مدير مراقبة الجودة (عدد وظيفتين).

. مشغل معدات الإنتاج (عدد 4 وظائف).

. مشغل مصنع (عدد 3 وظائف).

. مراسل (عدد 3 وظائف).

. مراقب عمال الإنتاج (عدد 3 وظائف).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).