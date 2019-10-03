3 آلاف متظاهر يقتحمون مقراً حكومياً في العراق ويشعلون النار فيه

المواطن - متابعة

اقتحم 3 آلاف متظاهر مقراً حكومياً في الناصرية بالعراق وأشعلوا النار فيه، بحسب ما أكدته الشرطة العراقية.

وكان أحد المتظاهرين العراقيين قُتل اليوم بعد إصابته في وجهه بعبوة غاز مسيل للدموع في بغداد.

بدورها استخدمت القوات الأمنية العراقية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين كسروا، اليوم الجمعة، الحواجز ودخلوا المنطقة الخضراء التي تتخذها الحكومة والبعثات الدبلوماسية مقراً لها وسط بغداد.

وأفاد مصدر أمني بأن المئات من المتظاهرين تمكنوا فجر اليوم من دخول المنطقة الخضراء.

وبدأ المتظاهرون برفع الحواجز على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بعد تقدمهم من ساحة التحرير التي احتشدوا فيها منذ ساعات مطالبين بإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وحل البرلمان.