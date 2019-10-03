3 أحداث تركت بصماتها في ديربي #الأهلي و #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد مثله مثل باقي المباريات الكبرى، يملك العديد من الأحداث المثيرة التي لا تُنسى بين جمهور الفريقين.

وبمناسبة ديربي جدة غدًا بين الأهلي والاتحاد، من أبرز الأحداث التي لن تُنسى في ذاكرة عشاق الناديين، هو اعتداء أسامة المولد إداري نادي الاتحاد، عندما كان لاعبًا على طارق كيال مدير الكرة في الأهلي وقتها خلال إحدى مباريات الأهلي والاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا بعام 2012، حيث شهدت هذه المباراة أحداثًا ساخنة خرج بعدها طارق كيال يؤكد تعرضه لإصابات طفيفة، ثم تصالح الطرفان بعد ذلك.

حدث آخر كان مفاجئًا بالنسبة للجماهير الاتحادية وهو استقالة نواف المقيرن من رئاسة العميد بعد الخسارة من الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الماضي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نواف المقيرن وقتها بالاستقالة لشعوره بعدم قدرته على تحقيق طموحاته للاتحاد والذي يعاني من النتائج السلبية، وقبلها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السابق في ذلك الوقت مع تكليفه للؤي ناظر برئاسة الاتحاد خلفًا له.

أما الحدث الثالث هو المقصية الجميلة التي سجل منها السوري عمر السومة هدف التعادل للأهلي في شباك الاتحاد بإياب بطولة دوري المحترفين في الموسم الماضي حيث أُقيمت المباراة في الأول من مارس الماضي.

وستُقام مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة الـ19:50 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وستنقل قناتا KSA SPORTS 1 HD و KSA SPORTS HD 2 مباراة الأهلي والاتحاد.