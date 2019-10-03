3 أشياء حدثت لـ المنتخب السعودي في فلسطين

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب السعودي في فخ التعادل السلبي، اليوم، أمام منتخب فلسطين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وحدثت 3 أشياء لـ المنتخب السعودي للمرة الأولى وذلك عند زيارته فلسطين، حيث كانت الأولى هي مواجهة المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في أرضه في اللقاء السادس الذي جمع بين الفريقين.

وكذلك قام البعض من مسؤولي بعثة المنتخب السعودي يتقدمهم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بزيارة المسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه قبل مواجهة المنتخب الفلسطيني.

ودخل المنتخب السعودي مباراة فلسطين بالمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي يُعد أول مدرب فرنسي يقود الأخضر بعد أن تم التعاقد معه عقب استقالته من تدريب المنتخب المغربي في يوليو الماضي.

من ناحية أخرى، أثار أداء المنتخب السعودي في مباراة السعودية وفلسطين اليوم، استياء المحللين والنقاد الرياضيين، وذلك بعد الأداء السلبي الذي ظهر به المنتخب السعودي خلال الـ90 دقيقة.

وكانت البداية مع الناقد الرياضي عادل الملحم الذي قال بعد نهاية مباراة المنتخب السعودي وفلسطين: نقطة من رام الله مقبولة في ظل هذا الأداء، كلنا نحب الأخضر وكلنا مع الأخضر ولكن ما يقدمه نجومنا لا يجعلنا متفائلين أبدًا.

وتابع عادل الملحم: أرى نقدًا حادًّا لمدربنا بعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين، على رسلكم يا سادة وعلينا أن نكون واقعيين ومنطقيين مهما جلبنا من أجهزة فنية قديرة الواقع يقول الجود من الموجود، نجومنا الحاليون لا يستطيعون أن يقودوا الأخضر كما كان يفعل أسلافهم، هناك مجموعة شابة بحاجة لمزيد من الوقت كي تتمكن من قيادة الأخضر.

أما الإعلامي مبارك الشهري فقال بعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين: “هتان معنا ولا معهم ولا مع الأسف، شكرًا للجمهور السعودي الذي أضاع 90 دقيقة من وقته الثمين لمشاهدة منتخب مدّلع”.

وتابع مبارك الشهري: “بعد مباراة المنتخب السعودي وفلسطين، هتان باهبري ما زال لديه وهم وجالس يعيشه، منذ أن كان في الشباب وترسخ هذا الوهم مع انتقاله للهلال وهو أن مناديب السيتي والريال والبارشا يراقبون تحركاته من المدرجات والتوقيع مع أحدهم مسألة وقت”.