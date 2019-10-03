3 أهداف للعالمي في مباراة الرائد ضد النصر

المواطن -محمد سمعه

بعد فترة من تذبذب الأداء للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يملك العالمي ثلاثة أهداف يسعى لتحقيقها في مباراة الرائد ضد النصر التي تُقام ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العالمي تعادل مع النادي الأهلي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري قبل خوض مباراة الرائد ضد النصر.

ويرغب المدرب البرتغالي روي فيتوريا رفقة نجوم أصفر العاصمة في مصالحة الجماهير بتحقيق الفوز في لقاء الرائد ضد النصر والابتعاد شيئًا فشيئًا عن النتائج السلبية.

أما الهدف الثاني للعالمي هو الدخول في المنافسة على لقب الدوري مع المتصدر نادي الهلال، حيث إن أي نتيجة غير الفوز في لقاء الرائد ضد النصر قد تُهدد العالمي بفقدان الفرصة في المنافسة على الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وسيكون الهدف الثالث للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم العالمي، الذي يتمنى كسر عقدة الأداء المتذبذب الذي تعرض له في المباريات الخمس الماضية بإحراز الأهداف في لقاء الرائد ضد النصر، خاصة أن حمدالله لم يسجل إلا هدفًا واحدًا حتى الآن.

وقبل إقامة مباراة الرائد ضد النصر، حرص روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على كشف حقيقة خطورة المرض الذي تعرض له اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول.

وكانت إحدى الصحف المغربية قالت قبل مباراة الرائد ضد النصر، إن حمدالله تعرض لمرض الإنفلونزا الذي وصفته بأنه مرض وبائي خطير، حيث قالت بأن المرض منعه من حضور تدريبات النصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال المدرب روي فيتوريا إن حمدالله بخير وإن إصابته بمرض الإنفلونزا لن تمنع مشاركته في مباراة الرائد ضد النصر.

ومن المقرر إقامة مباراة الرائد ضد النصر بعد غد السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.