3 إشارات ضوئية تمكّنك من اختيار منتجاتك الغذائية الأكثر صحيّة

3 إشارات ضوئية تمكّنك من اختيار منتجاتك الغذائية الأكثر صحيّة

2019/10/04
الساعة 5:29 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نقلت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع استهلاك الأغذية ذات المحتوى العالي من الدهون والسكر والملح يرتبط بالإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب والشرايين.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المستهلك يمكنه اختيار المنتجات الغذائية الأكثر صحية ذات المحتوى الأقل من الدهون والسكر والملح، وذلك بالنظر إلى بطاقة منتج الغذاء التي تحتوي على ثلاثة إشارات ضوئية (ألوان) “الأحمر، والبرتقالي، والأخضر”، والتي تبيّن محتوى المنتج من الدهون والدهون المشبّعة ومجموع السكريات ونسبة الملح.

وأوضحت الغذاء والدواء أن الأحمر يعني أن المنتج يحتوي على كمية عالية من عنصر واحد أو أكثر من الدهون والدهون المشبّعة ومجموع السكريات والملح، فيما يعني البرتقالي احتواء المنتج على كمية متوسطة من عنصر واحد أو أكثر من الدهون والدهون والسكريات والملح، أما اللون الأخضر فيعني احتواء المنتج الغذائي على كمية منخفضة من عنصر واحد أو أكثر من الدهون والدهون والسكريات والملح.


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