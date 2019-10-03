3 طرق للتواصل مع موسم الرياض والمقترحات محل اهتمام

3 طرق للتواصل مع موسم الرياض والمقترحات محل اهتمام

2019/10/19
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

دعا موسم الرياض المواطنين والمقيمين والزوار للتواصل معه عبر الإيميل ومركز الاتصال والواتساب، مشددًا على أن كل الاستفسارات والمقترحات محل اهتمام وحرص القائمين على الفعاليات.

ويمكن التواصل مع موسم الرياض عبر الإيميل: [email protected] أو عبر مركز الاتصال: 920014180 أو الواتساب: +966122605080

وشهدت العاصمة الرياض، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.

وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض هي 60 ألف فقط، إلا أن الحضور تجاوز في اليوم الأول الطاقة الاستيعابية ووصل لـ400 ألف، ووصل يوم أمس إلى نصف مليون زائر.


هل قرأت هذا ؟
  • شاهد.. الشؤون الإسلامية تتوعد بعد فيديو الألعاب الترفيهية في جامع بالرياض
    •
  • الجبير يبحث مستجدات الأوضاع مع المبعوث الصيني لدى الشرق الأوسط
    •
  • الجواد صيرم الميدان يفوز بالشوط السادس في سباق نادي الفروسية
    •
  • ليلة ساخنة في بوليفارد الرياض بحضور نانسي عجرم وتامر حسني
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم