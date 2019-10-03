3 عقبات تقف أمام الأندية السعودية

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لمواجهة نادي السد القطري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 22 أكتوبر الجاري.

وقبل إقامة مباراة الهلال والسد قال الناقد الرياضي عبدالرحمن السماري: 3 عقبات تقف أمام أندية الوطن عند التمثيل الخارجي الله يعينها عليهم، وهم اتحاد الكرة ولجنة المسابقات والإعلام.

وأضاف عبدالرحمن السماري: لماذا لا تقوم لجنة المسابقات بتأجيل مباريات الدوري لأندية الوطن، مثلًا لمدة يوم أو أسبوع أو حتى أسبوعين، الفريق يمثل الوطن في بطولة قارية يجب علينا جميعًا أن ندعمهم، كذلك يجب علينا دعم الهلال؛ لأنه يشارك في آسيا باسم المملكة.

جدير بالذكر أن أسبوع الفيفا بدأ يؤتي أخباره السيئة لفريق الهلال، حيث تعرض اللاعب السوري عمر خربين للإصابة أثناء تواجده مع منتخب بلاده بالأمس في تصفيات آسيا أمام منتخب جزر المالديف، كما غاب سلمان الفرج مؤخرًا عن مباراة السعودية وسنغافورة.

وفي حال غياب عمر خربين لفترة طويلة عن الهلال فسيفقد الفريق الهلالي عنصرًا فعالًا في هجوم الفريق، حيث شكل ثنائي مميز مع الفرنسي بافيتيمبي غوميز بالفترة الأخيرة.

وتعرض بعض من لاعبي الهلال الذين يشاركون مع المنتخب السعودي للتشكيك؛ وذلك بسبب عدم تقديم البعض منهم لمستوى قوي مع المنتخب، كما يفعل مع الهلال، بينما تم انتقاد البعض الآخر بسبب غيابه مدعيًا الإصابة.