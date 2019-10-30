30 اتفاقية بقيمة ملياري دولار خلال زيارة بوتين المرتقبة إلى المملكة

المواطن - سعد البحيري

بالرغم من أنها ليست الأولى، إلا أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة الاثنين القادم ستكون ذات أهمية خاصة نظرًا لتطورات الأوضاع وتسارع إيقاعها في المنطقة.

30 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أعلن أنه يجري تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى المملكة.

ووفقًا لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقات بنحو ملياري دولار.

قضايا التعاون الثنائي

وقال أوشاكوف إن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس بوتين، سيناقشان في المقام الأول قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

كما سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا في سوريا والخليج واليمن وتسوية القضية الفلسطينية.

تطوير العلاقات السعودية – الروسية

وشهدت العلاقات السعودية الروسية تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة تمثلت في الزيارات الثنائية المتبادلة على مستوى القيادة حيث سبق وأن زار خادم الحرمين روسيا عام 2017 في زيارة تاريخية تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية في عدة مجالات.

وفي عام 2018 زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان روسيا، والتقى الرئيس بوتين وعددًا من المسؤولين هناك حيث جرى التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية وبحث العلاقات المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة.

صداقة وطيدة

ويحتفظ الرئيس الروسي وولي العهد بعلاقة صداقة وطيدة تظهر علاماتها أثناء الزيارات الثنائية أو خلال اللقاءات التي تتم على هامش اجتماعات دولية مثل قمة العشرين وغيرها من القمم الدولية الهامة.

وتلعب المملكة أكبر دولة مصدرة للنفط مع روسيا الدولة الأكبر إنتاجًا خارج منظمة أوبك دورًا مهمًا في دعم واستقرار أسواق النفط وقاد التعاون السعودي الروسي إلى توقيع اتفاق خفض إنتاج النفط وتجديده أكثر من مرة برعاية القيادة في البلدين.

ويولي الجانب الروسي عناية خاصة بالاستثمار في المملكة للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب والمزايا التي تمنحها لهم خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة.

ليست الزيارة الأولى

يذكر أن هذه ليست الزيارة الأولى التي يقوم بها بوتين إلى المملكة فقد سبق له أن زار السعودية في 2007 حيث شملت الجولة زيارة مركز الملك عبدالعزيز التاريخي؛ واستقبله الملك سلمان، الذي كان أميرًا للرياض وقتها، حيث شارك في أداء العرضة السعودية الشهيرة.