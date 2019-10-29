32 دولة تشارك في منتدى الإعلام السعودي بالرياض

المواطن - واس

أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى الإعلام السعودي, حضور أكثر من 1000 إعلامي وخبير متخصص من داخل وخارج المملكة العربية السعودية في فعاليات المنتدى, من 32 دولة، كونه الحدث الإعلامي الأكبر من نوعه بالمنطقة، وذلك يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس المنتدى محمد بن فهد الحارثي أن المشاركة الكبيرة من دول مختلفة تعكس الاهتمام الكبير للإعلام لمتابعة كل ما يحدث في المملكة ومراقبته للتطورات الإيجابية ورؤيتها من الداخل, مشيراً إلى أن المنتدى, الذي يقام تحت مظلة هيئة الصحفيين السعوديين, تلقى طلبات كثيرة من وسائل إعلامية دولية مختلفة للحضور للمنتدى والمشاركة فيه.

وبيّن أن المنتدى الذي يقام في الرياض لأول مرة، يناقش عدداً من المحاور المهمة التي تطرح أمام الخبراء والمختصين، من بينها واقع الصناعة الإعلامية ومستقبلها، بالإضافة إلى دورها في تشكيل الرأي العام، وتأثيرها على المجتمعات, كما سيلقي الضوء على التحول الرقمي في المؤسسات الإعلامية، ومستقبل صناعة التلفزيون في عصر المشاهدة وفق الطلب, وأيضاً الحملات الإعلامية العابرة للحدود، والتغطيات الموضوعية في زمن التنافس على الجماهير.

ولفت إلى أن المنتدى سيتطرق في جلساته إلى قضايا ملحة مثل قضية الإسلاموفوبيا والإعلام، ودور القيادات الإعلامية في زمن التحولات التكنولوجية في صناعة الإعلام.

وأفاد الحارثي أنه سيتم فتح التسجيل إلكترونياً خلال الايام المقبلة، وذلك للعاملين في مجالات صناعة الإعلام المختلفة في القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية وصناع المحتوى وشركات العلاقات العامة والإنتاج والاعلان والمهتمين بالإعلام الجديد, وطلبة وطالبات الجامعات المتخصصين في الدراسات الإعلامية.

مما يذكر أنه سيتحدث خلال المنتدى وزراء وشخصيات دولية وإعلامية، من بينها معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومعالي رئيس الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي، والدكتور عبدالله الغذامي، و سلمان الدوسري، والدكتورة أمل الهزاني، ورئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الذيابي، ومستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام نبيل بن يعقوب الحمر، ورئيس النقابة المصرية للصحافة الدكتور ضياء رشوان، والكاتب الصحفي عماد الدين أديب.

كما سيكون ضمن المتحدثين أسماء دولية منهم ريتشارد بين من (بي بي سي)، وريتشارد سبنسر من (جريدة التايمز البريطانية)، وسارة ستيورات من وكالة (أيه أف بي)، ومانابو كلبجاو من (أساهي شيمبون اليابانية)، ولاريسا غون من (سكاي نيوز ).