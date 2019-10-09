32 شركة سعودية تستعرض منتجاتها في جايتكس 2019

المواطن - واس

أسهمت (الصادرات السعودية) في تمكين 32 شركة سعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من التواجد وعرض منتجاتها من خلال جناح الهيئة المشارك في معرض جايتكس للتقنية 2019 والمقام في دبي.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال ثالث أكبر حدث في العالم في مجال التقنية، والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي المشاركة السادسة على التوالي لهيئة تنمية الصادرات السعودية في معرض جايتكس للتقنية 2019، بهدف فتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التقنية والترويج للمنتجات والخدمات السعودية بما يضمن زيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

هذا وقد تجاوزت صادرات السعودية من المنتجات التقنية خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب الـ 10 مليارات ريال سعودي، و 1.7 مليار في عام 2018م فقط، حيث تم تصدير أكثر من 75 منتجًا من منتجات عالية التقنية أبرزها (قطع أجهزة الاتصالات المتنقلة، الدوائر المتكاملة الإلكترونية، قطع أجهزة معالجة المعلومات والحاسب الآلي).

وتعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على تنمية الصادرات غير النفطية ورفع مساهمتها في إجمالي قيمة الناتج المحلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 التنموية، وذلك من خلال تطوير البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وكذلك تنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير ورفع الجاهزية التصديرية للمنشآت، إضافةً إلى تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة وتيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين.

ويأتي حرص الهيئة على فتح المجال للشركات السعودية للمشاركة تحت مظلتها في المشاركات الدولية والإقليمية في أبرز المعارض والفعاليات التجارية والاقتصادية، في إطار سعيها إلى تطوير منصات مبتكرة تسهم في التعريف بالمنتج السعودي والترويج له، إضافةً إلى إتاحة فرص عقد لقاءات مطابقة الأعمال مع الشركاء والعملاء في الأسواق المختلفة، وكذلك الاطلاع على التوجهات والمستجدات المصاحبة لأفضل ممارسات التجارة والصناعة حول العالم.

يذكر أن معرض جيتكس للتقنية يسهم في تمكين الهيئات والمنظّمات من الكشف عن رؤاها الجديدة، واستكشاف الأفكار المبتكرة، كما يسهم كذلك في تبنّي التقنيات الذكية التي تساعدهم على التقدّم والنجاح في مجال التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، وتقنية الجيل الخامس والحوسبة السحابية، والأجهزة والبرامج، ويتيح المعرض الفرصة للوصول إلى أكثر من 143 ألف زائر من المهتمين والمختصين في مجال التقنية والاتصالات.