38 #وظيفة شاغرة للجنسين في عيادات النهدي الطبية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض طوارئ.

– ممرض عيادة.

– فني مختبر/ سحب دم (عدد وظيفتين).

– مسؤول علاقات التأمين.

– فني الموجات فوق الصوتية.

– أخصائي تقني الموجات فوق الصوتية.

– فني أشعة.

– أخصائي تقني أشعة.

– مهندس الطب الحيوي.

– فني مختبرات طبية.

– أخصائي مختبرات طبية.

– أخصائي أول مختبرات طبية.

– مساعد طبيب أسنان.

– مشرف تمريض.

– أخصائي تغذية.

– أخصائي تثقيف صحي.

– أخصائي طب الأسرة.

– أخصائي الأمراض الجلدية.

– طبيب طب طوارئ.

– استشاري طب الأسرة.

– أخصائي أمراض النساء والولادة.

– طبيب أسنان.

– أخصائي تقويم الأسنان (للسعوديين).

– أخصائي لثة الأسنان.

– أخصائي علاج الأسنان.

– أخصائي طب الأطفال.

– أخصائي الطب الباطني.

– أخصائي أمراض القلب.

– أخصائي جراحة العظام (عدد وظيفتين).

– أخصائي طب العيون.

– أخصائي العلاج الطبيعي.

– فني علاج طبيعي.

– صيدلي إكلينيكي.

– مسؤول المرافق.

– مساعد مشتريات ومخزون.

– سائق.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).