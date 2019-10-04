4 أخبار سارة لـ مانشستر يونايتد وليفربول قبل الديربي

المواطن - محمد سمعه

قالت صحيفة ميرور البريطانية: إن مانشستر يونايتد الإنجليزي أصبح قريبًا من استعادة الثلاثي “الفرنسي بول بوغبا، الإنجليزي لوك شو، الإنجليزي أرون وان بيساكا”، قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ميرور” أن ليفربول أيضًا تلقى خبرًا سارًّا بعودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر لتدريبات الريدز، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من شهرين بعد إصابته في لقاء ليفربول ونوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي في التاسع من أغسطس الماضي.

وستُقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأحد 20 أكتوبر على ملعب أولد ترافورد معقل اليونايتد ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

من ناحية أخرى، يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، نجم يوفنتوس الإيطالي.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن مانشستر يونايتد يتمنى تعثر المفاوضات بين بيانيتش ويوفنتوس حول تجديد العقد للتحرك وضم اللاعب البوسني، صاحب الـ29 عامًا.

ويرغب مانشستر يونايتد في ضم بيانيتش، وذلك تعويضًا لرحيل كل من البلجيكي مروان فيلايني والإسباني أندير هيريرا.

وكان بيانيتش انضم إلى يوفنتوس في عام 2016 قادمًا من نادي روما الإيطالي ولعب 144 مباراة مع اليوفي، كما نجح في التتويج بـ3 ألقاب متتالية في بطولة الدوري الإيطالي.