4 توجيهات من المرور للسلامة على الطريق

المواطن - الرياض

شددت الإدارة العامة للمرور على أن الاستخدام الصحيح لإشارات التنبيه الضوئية لتحذير السائقين الآخرين من مخاطر الطريق يساهم في تحقيق السلامة المرورية.

وقالت المرور في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “ساهم في المحافظة على السلامة المرورية بتنبيه من حولك”.

وأضافت: “متابعة تنبيهات المرور عن الطرق المغلقة يجنبك الوقوع في الازدحامات المرورية ويساهم في وصولك لوجهتك بكل سهولة وأمان”.

ولفتت إلى أن: أفضلية السير في ملتقيات الطرق أو التقاطعات تكون لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك.

كما أكدت المرور أن استخدام أكتاف الطريق للتجاوز مخالفة مرورية تعرض سلامة قائد المركبة وسلامة الآخرين للخطر.