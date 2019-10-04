4 طلبات من جروس لإنقاذ #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

اقترب المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك المصري، من تدريب النادي الأهلي خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

وعلى الرغم من تحقيق الأهلي مؤخرًا لنتائج إيجابية تحت قيادة المدرب الوطني صالح المحمدي لكن إدارة الأهلي تريد التعاقد مع جروس.

وقال الإعلامي طارق النوفل لـ برنامج الدوري مع وليد: جروس طلب 4 صفقات الأهلي يسابق الزمن لإتمامها منها اثنان محليان والآخران أجانب.

وتابع طارق النوفل: متى انتهت قصة التأشيرة سنجد جروس في جدة لتدريب النادي الأهلي.

وقبل إقالته من تدريب الزمالك، كان جروس نجح في الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية مع الفريق الأبيض بجانب الفوز بلقب السوبر المصري السعودي على حساب نادي الهلال.

وسيكون السوري عمر السومة، مهاجم الفريق الأول بالأهلي، الأكثر سعادة بعودة جروس، حيث خلال الولايتين السابقتين للمدرب السويسري مع الراقي تألق السومة بشكل لافت للأنظار في الدوري السعودي وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال ولاية جروس الأولى مع الأهلي، تُوج السومة بلقب هداف دوري المحترفين مرتين موسمي 2014- 2015 و2015- 2016.

وفي الولاية الثانية لجروس حصل السومة كذلك على لقب هداف دوري المحترفين في موسم 2016- 2017.

وتعرض السومة لمشاكل عديدة في الفترة الأخيرة، خاصة مع المدرب السابق برانكو إيفانكوفيتش تسببت في خروج الأهلي من دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تراجع نتائج الراقي في أول ثلاث جولات من دوري المحترفين.

وجرى في عُرف كرة القدم أن المدرب الذي يترك فريقه ثم يعود له مرة أخرى لا يحقق نجاحات كبيرة كما فعل أول مرة، وهذا الأمر ينطبق على جروس الذي حقق مع الأهلي نتائج رائعة في موسم 2015- 2016 بالتتويج بلقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وعاد جروس في موسم 2016- 2017 لكنه لم يحقق نجاحات مع الأهلي ليرحل بعد ذلك لتدريب الزمالك المصري.