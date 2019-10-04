4 محاور ضمن المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات

المواطن - الرياض

تعقد فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات- سعودي موبايل شو بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر 2019.

ويأتي هذا المؤتمر انطلاقًا من التحول الرقمي الذي تشهده المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك تعزيزًا لرؤية المملكة 2030، حيث سيستعرض المؤتمر آخر ما توصلت إليه العلوم في مجالات التقنية المختلفة وفائدتها للتحول الرقمي الذي تشهده كافة مؤسسات الدولة.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر 4 محاور رئيسية هي عصب المستقبل في صناعة تقنية المعلومات، حيث تتناول جلسات المؤتمر المحاور التالية: “الجيل الخامس 5G والمدن الذكية والتحول الرقمي وتقنيات والصناعة الرابعة”.

جدير بالذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة العديد من الجهات العلمية والحكومية والمحلية والدولية، ويأتي على رأسها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وأمانة الرياض ووزارة الحج والعمرة وغرفة الرياض.