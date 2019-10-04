4 معلومات عن منطقة الملز والحديقة الساحرة بـ موسم الرياض

المواطن - الرياض

قدم موسم الرياض بعض المعلومات عن منطقة الملز والحديقة الساحرة التي تنطلق من يوم 23 أكتوبر الجاري حتى 22 نوفمبر المقبل.

وأكد موسم الرياض أن الملز والحديقة الساحرة بها 4 ألعاب ممتعة، ومعارض ترفيهية مختلفة، كما تعرض أجمل الأفلام في السينما المفتوحة، وتقدم تجربة تسوق محلية مميزة.

ويوم أمس، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أنه سيتم إغلاق منطقة الرياض بوليفارد اليوم الاثنين، باستثناء السينما والمسارح.

وأوضح آل الشيخ أن ذلك يأتي بهدف تركيب وتشغيل القطار الداخلي استعدادًا لانطلاقة يوم غد الثلاثاء، وإجراء بعض التحسينات والإضافات التي ستعجب الزوار.

وشهدت العاصمة الرياض، مساء الخميس، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.

وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض هي 60 ألف فقط، إلا أن الحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية ووصل لـ400 ألف في ذلك اليوم.