4 نجوم في قائمة الأخضر حضروا مباراة فلسطين الأخيرة

المواطن - محمد سمعه

تشهد قائمة المنتخب السعودي الحالية تواجد 4 لاعبين فقط حضروا مباراة فلسطين الأخيرة، التي أُقيمت ضمن تصفيات كأس العالم 2018 وتصفيات كأس أمم آسيا 2019 في ذلك الوقت.

وحضر كل من “الحارس محمد العويس، سلمان الفرج، يحيى الشهري، ياسر الشهراني” آخر مباراة لـ السعودية ضد فلسطين في تصفيات مونديال روسيا، التي أُقيمت في نوفمبر من عام 2015 في العاصمة الأردنية عمّان.

ويتواجد الرباعي في قائمة الأخضر الحالية استعدادًا لمواجهة المنتخب الفلسطيني غدًا في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكانت مباراة السعودية وفلسطين الأولى أُقيمت ضمن ألعاب غرب آسيا 2005، حيث انتهت المباراة بفوز المنتخب السعودي بثنائية دون رد.

أما مباراة السعودية وفلسطين الثانية فقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في كأس العرب بعام 2012.

وفي مباراة السعودية وفلسطين الثالثة فاز الأخضر وديًّا بثنائية دون رد في عام 2014، أما اللقاء الرابع بين البلدين فانتهى بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدفين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وكانت مباراة السعودية وفلسطين الخامسة انتهت بالتعادل السلبي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتُقام مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله غدًا الثلاثاء.

وستنقل قناة الرياضية السعودية أحداث مباراة السعودية وفلسطين غدًا لجماهير الأخضر.

ويأمل الأخضر في تحقيق الفوز؛ وذلك من أجل الوصول للنقطة السابعة والصعود إلى قمة المجموعة الرابعة مع تمني الأخضر خسارة منتخب سنغافورة غدًا أمام أوزبكستان.