408 #وظائف شاغرة للرجال والنساء في الرياض

المواطن- الرياض
أعلنت غرفة الرياض عن توفر 408 وظائف شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص .
الوظائف المطروحة لهذا الأسبوع على النحو التالي:
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التاريخ: 2019/10/20
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركه كدن العالمية
- الجنس : أنثى
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المكان: غرفة الرياض
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التاريخ: 2019/10/20
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التوقيت: من 3:00 إلى 5:00
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اسم المنشأة: أكاديمية الجزيرة
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الجنس : ذكر
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المكان: مقر الشركة
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التاريخ: 2019/10/21
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التوقيت: من 12:00 إلى 3:00
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اسم المنشأة: شركة المطاعم الأهلية ( أمريكانا )
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الجنس : أنثى
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المكان: مقر الشركة
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التاريخ: 2019/10/21
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركة التيرف السعودية
- الجنس : ذكر
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المكان: غرفة الرياض
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التاريخ: 2019/10/21
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركة كرز لنن
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الجنس : أنثى
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المكان: غرفة الرياض
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التاريخ: 2019/10/22
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التوقيت: من 9:00 إلى 12:00
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اسم المنشأة: مؤسسة ركن سانية
- الجنس : أنثى
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المكان: مقر الشركة
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التاريخ: 2019/10/22
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركة أسواق التميمي
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الجنس : ذكر
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المكان: غرفة الرياض
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التاريخ: 2019/10/23
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التوقيت: من 9:00 إلى 12:00
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اسم المنشأة: مؤسسة ركن سانية
- الجنس : ذكر
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المكان: مقر الشركة
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التاريخ: 2019/10/23
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التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
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اسم المنشأة: شركة سمسا إكسبريس
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الجنس : أنثى
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المكان: غرفة الرياض
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