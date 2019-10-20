408 #وظائف شاغرة للرجال والنساء في الرياض

408 #وظائف شاغرة للرجال والنساء في الرياض

2019/10/20
الساعة 12:30 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن- الرياض

أعلنت غرفة الرياض عن توفر 408 وظائف شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص .

الوظائف المطروحة لهذا الأسبوع على النحو التالي:

  • التاريخ: 2019/10/20
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركه كدن العالمية
  • الجنس : أنثى
  • المكان: غرفة الرياض
  • التاريخ: 2019/10/20
  • التوقيت: من 3:00 إلى 5:00
  • اسم المنشأة: أكاديمية الجزيرة
  • الجنس : ذكر
  • المكان: مقر الشركة
  • التاريخ: 2019/10/21
  • التوقيت: من 12:00 إلى 3:00
  • اسم المنشأة: شركة المطاعم الأهلية ( أمريكانا )
  • الجنس : أنثى
  • المكان: مقر الشركة
  • التاريخ: 2019/10/21
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركة التيرف السعودية
  • الجنس : ذكر
  • المكان: غرفة الرياض
  • التاريخ: 2019/10/21
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركة كرز لنن
  • الجنس : أنثى
  • المكان: غرفة الرياض
  • التاريخ: 2019/10/22
  • التوقيت: من 9:00 إلى 12:00
  • اسم المنشأة: مؤسسة ركن سانية
  • الجنس : أنثى
  • المكان: مقر الشركة
  • التاريخ: 2019/10/22
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركة أسواق التميمي
  • الجنس : ذكر
  • المكان: غرفة الرياض
  • التاريخ: 2019/10/23
  • التوقيت: من 9:00 إلى 12:00
  • اسم المنشأة: مؤسسة ركن سانية
  • الجنس : ذكر
  • المكان: مقر الشركة

 

  • التاريخ: 2019/10/23
  • التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
  • اسم المنشأة: شركة سمسا إكسبريس
  • الجنس : أنثى
  • المكان: غرفة الرياض
  • المزيد

• للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).


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