42 لعبة مختلفة في ونتر وندرلاند ضمن موسم الرياض
ستقدم أكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط

42 لعبة مختلفة في ونتر وندرلاند ضمن موسم الرياض

2019/10/20
الساعة 9:23 مساءً
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المواطن - واس

تتواصل فعاليات موسم الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بمواقع مختلفة في العاصمة الرياض وسط تفاعل من الأفراد والعائلات .
وسيشهد الأسبوع الحالي أكثر من 20 فعالية متنوعة من أبرزها: تدشين فعاليات “رياض ونتر وندرلاند” بمساحة تصل إلى 200 ألف متر مربع، وستتضمن 42 لعبة مختلفة وفعاليات متنوعة تناسب كل الأعمار ، إذ ستُقدّم عروض للخفة والرعب وأكبر حلبة تزلج في الشرق الأوسط وغيرها من العروض الترفيهية .
كما ستشهد فعاليات “رياض ونتر وندرلاند” التي ستنطلق الثلاثاء المقبل ألعابًا نارية مبهرة، وهي تنطلق كل يوم طوال الفعالية عند الساعة الـ 09,30 مساء ، بالإضافة إلى معرض للنادي الإسباني الشهير ريال مدريد الذي يضم ملعباً افتراضياً، وجوائز النادي التي حصل عليها، والألقاب وتذكارات وملابس النادي الإسباني .
وتضم الفعاليات أيضاً منطقة لشاشة “لونا سينما” العملاقة التي ستعرض الأفلام الجديدة عبر شاشة كبيرة وجلسات مفتوحة للاستمتاع بالعرض السينمائي في الهواء الطلق .
وسيستمتع الزوار بالمشاركة في فعالية “فندق الهروب” الذي يتاح للزائر من خلاله حل الألغاز في وقت محدد وفك الرموز والشفرات .
يشار أن فعاليات موسم الرياض تقام خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر لعام 2019م في 12 منطقة منها 6 مناطق رئيسة و6 مناطق فرعية موزعة في مختلف أنحاء العاصمة، ويتضمن فعاليات متعددة ومتنوعة لمختلف الفئات والأعمار .
ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية التي أطلقت بهدف تحويل المملكة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، وكجزءٍ من توجهات قيادة المملكة -رعاها الله- لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة والترفيه العالمية، وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية المملكة 2030 .


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