44 مصابًا في تصادم باص بمركبة خلال توجهه من المويه إلى ظلم

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تعرض باص يقل 44 راكبًا متوجهًا إلى ظلم، إلى حادث تصادم مع مركبة أخرى، ليتم نقل 9 حالات إلى مستشفى المويه، فيما رفضت 35 حالة الكشف والنقل للمستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة على الرقم 997 عند الساعة 7:33م بلاغًا يقتضي بوجود حادث تصادم بين مركبتين إحداهما باص لنقل الركاب متوجهًا من المويه إلى ظلم.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، أن غرفة العمليات، والتي بدورها تلقت البلاغ، وجهت 12 فرقة إسعافية للموقع، وبناءً على ما وردها من معلومات، يقل الباص 44 راكبًا، وتم توجيه الفرق الإسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي والقائد الميداني خالد الحارثي، وعند وصول أول فرقة تم فرز الحالات والتعامل معها لحين الوصول الفرق المساندة.

وتابع أنه تم نقل 9 حالات إلى مستشفى المويه، فيما وجد بالموقع 35 حالة رفضت الكشف والنقل، وإثر ذلك تم التأكد من خلو الموقع من الإصابات وانتهاء البلاغ لدى العمليات.