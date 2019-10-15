450 #وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

المواطن - الرياض

دعت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني المهتمين والباحثين عن عمل للتقديم على (450) فرص وظيفية بمسمى (ممثل تجارب عملاء كول سنتر) بالتعاون مع شركة مراكز الاتصال ، وفق الاشتراطات الوظيفية التالية:

– الوظائف للسعوديين فقط .

– الوظائف للرجال والنساء

– عدد ساعات العمل 8 ساعات .

– العمل في مدينة الرياض

– ورديات متغيرة ( شفتات) .

– الإجازة الأسبوعية ( يومين) .

– لا يشترط توفر خبرة .

• المميزات الوظيفية:

1- تدريب قبل توقيع العقد .

2- تأمين طبي .

3- خصم 50 ٪ على فواتير 3 أرقام جوالات و 2 تلفون ثابت .

» للتقديم الدخول على موقع غرفة الرياض (هنا).