450 #وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

450 #وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

2019/10/15
الساعة 12:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

دعت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني المهتمين والباحثين عن عمل للتقديم على (450) فرص وظيفية بمسمى (ممثل تجارب عملاء كول سنتر) بالتعاون مع شركة مراكز الاتصال ، وفق الاشتراطات الوظيفية التالية:

– الوظائف للسعوديين فقط .
– الوظائف للرجال والنساء
– عدد ساعات العمل 8 ساعات .
– العمل في مدينة الرياض
– ورديات متغيرة ( شفتات) .
– الإجازة الأسبوعية ( يومين) .

– لا يشترط توفر خبرة .

• المميزات الوظيفية:

1- تدريب قبل توقيع العقد .
2- تأمين طبي .
3- خصم 50 ٪ على فواتير 3 أرقام جوالات و 2 تلفون ثابت .
» للتقديم الدخول على موقع غرفة الرياض (هنا).


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