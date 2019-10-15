450 #وظيفة شاغرة للجنسين في الرياض

المواطن - الرياض
دعت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني المهتمين والباحثين عن عمل للتقديم على (450) فرص وظيفية بمسمى (ممثل تجارب عملاء كول سنتر) بالتعاون مع شركة مراكز الاتصال ، وفق الاشتراطات الوظيفية التالية:
– الوظائف للسعوديين فقط .
– الوظائف للرجال والنساء
– عدد ساعات العمل 8 ساعات .
– العمل في مدينة الرياض
– ورديات متغيرة ( شفتات) .
– الإجازة الأسبوعية ( يومين) .
– لا يشترط توفر خبرة .
• المميزات الوظيفية:
1- تدريب قبل توقيع العقد .
2- تأمين طبي .
3- خصم 50 ٪ على فواتير 3 أرقام جوالات و 2 تلفون ثابت .
» للتقديم الدخول على موقع غرفة الرياض (هنا).