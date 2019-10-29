46 #وظيفة شاغرة للجنسين بمدينة الملك سعود الطبية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية والهندسية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الإيمان العام في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تمريض.

– أخصائي مختبر.

– طبيب نائب الطوارئ (للنساء).

– طبيب نائب باطنة عامة.

– طبيب نائب الباطنة/ قلب.

– طبيب نائب التخدير.

– طبيب نائب جراحة المخ والأعصاب.

– طبيب نائب الأطفال/ حديثي الولادة.

– طبيب استشاري طب وجراحة العيون (للنساء).

– طبيب استشاري جراحة المسالك البولية.

– طبيب استشاري الجراحة العامة.

– طبيب استشاري جراحة الأوعية الدموية.

– طبيب استشاري جراحة العظام.

– طبيب استشاري جراحة المخ والأعصاب.

– طبيب استشاري التخدير.

– طبيب استشاري جراحة التجميل.

– طبيب استشاري طوارئ.

– طبيب استشاري الباطنة/ عناية مركزة.

– موظف الخدمات العامة.

– إداري.

– موظف تسويق.

– موظف حاسب آلي.

– موظف موارد بشرية.

– موظف محاسبة.

– أخصائي إداري.

– أخصائي قانوني.

– أخصائي أمن.

– أخصائي ترجمة لغة إنجليزية (للنساء).

– أخصائي نظم معلومات.

– أخصائي حاسب آلي.

– أخصائي شبكات.

– مهندس اتصالات وإلكترونيات.

– أخصائي محلل ومصمم نظم.

– صيدلي أول.

– أخصائي أول تمريض (للنساء).

– صيدلي.

– أخصائي إدارة صحية.

– أخصائي علاج وظيفي (للنساء).

– أخصائي أشعة (للنساء).

– أخصائي معالجة نطق.

– أخصائي تغذية عامة (للنساء).

– أخصائي تغذية علاجية.

– أخصائي وبائيات.

– أخصائي علاج تنفسي.

– أخصائي تعقيم.

– أخصائي عمليات.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).