5 برامج تدريبية لتعزيز المسؤولية الوطنية والمهارات لدى شباب بريدة 

المواطن - بريدة

اختتمت “أسرة” بمدينة بريدة، الأسبوع الشبابي التدريبي، والذي يأتي بالتعاون مع مجلس شباب منطقة القصيم، واستمر لمدة خمسة أيام، استفاد منه 300 متدرب ومتدربة.

وبحسب مدير عام “أسرة”، الدكتور محمد بن عبدالله السيف، فإن الأسبوع الشبابي التدريبي في نسخته الأولى، يأتي بتوجيه أمير منطقة القصيم، الذي كان حريصًا على إيجاد برامج فاعلة تعزز من القدرات المهارية للشباب والفتيات بالمنطقة.

وأوضح السيف أن “أسرة” عملت على إعداد برامج تدريبية نوعيّة، وكان الأسبوع التدريبي حافلًا بالنشاط، الذي يقوده نخبة من المدربين والمحاضرين المتخصصين في البرامج المهارية والتطويرية، وتوفير البيئة التدريبية والتعليمية واختيار نوعية البرامج التي تستهدف الشباب، التي تمكنهم من تعزيز مهاراتهم واحتياجهم من التدريب.

وأشار إلى أنه روعي في تصميم مكونات البرامج التدريبية الشمولية المعرفية والنافعة التي تساعدهم في مسيرتهم الحياتية، وتؤهلهم لسوق العمل، وتعزيز المسؤولية الوطنية والأسرية، من خلال دورات تدريبية مكثفة على مدار خمسة أيام، تضمنت المهارات القيادية الشابة، ودورة عين على وطني وعين على أسرتي، ودورة قيمنا سر سعادتنا وتميزنا، ودورة مشروعك في الحياة، بالإضافة إلى دورة الشخصية الواثقة.

وتتطلع “أسرة”، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية، إلى استمرارية هذه البرامج التدريبية الهادفة، التي ترسم صورة إيجابية لشباب الوطن؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 التي وضعت الاهتمام بالشباب أحد المحاور الرئيسية للرؤية.