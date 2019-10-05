5 طرق طبيعية لتوازن الهرمونات

المواطن - متابعة

يقوم جهاز الغدد الصمّاء بتوزيع هرمونات الجسم، ويعمل على تعويض النقص وتحقيق التوازن، ويؤثر خلل هذا التوازن على وظائف حيوية في الجسم، مثل الخصوبة، وتساقط الشعر، والبدانة، والقلق المزمن.

ويمكنك اتخاذ إجراءات طبيعية تساعد الجسم على استعادة درجة من التوازن، أهمها:

* تجنّب الأكل غير الصحي، وخاصة الغني بالسكر والدهون، لمنع الجسم من الإفراط في إنتاج بعض الهرمونات والإخلال بالتوازن.

* ممارسة النشاط الرياضي والتمارين البدنية، لينتج الجسم مزيدًا من الهرمونات المضادة للالتهابات.

* تخفيف التوتر والإجهاد، بالخروج إلى المتنزهات، والضحك، وترتيب جدول مواعيد واقعي.

* النوم 7 ساعات في اليوم من أكثر العادات الحيايتة التي تساعد على توازن الهرمونات.

* تنويع مصادر الغذاء، وتناول البقول والحبوب الكاملة والخضراوات والفواكه والألبان باعتدال، ليحصل الجسم على تنوع يساعد على التوازن.