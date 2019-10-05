5 مباريات تقص شريط الجولة الـ11 بـ دوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى

المواطن - واس

تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الحادية عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بإقامة 5 مباريات تجمع القادسية مع الثقبة ، الباطن مع نجران، الطائي مع جدة، حطين مع الشعلة، وأحد مع الجيل.

فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة يستضيف القادسية المتصدر بـ 23 نقطة ضيفه الثقبة الوصيف بـ 19 نقطة في قمة مباريات الجولة ، ويستقبل الباطن الرابع بـ 19 نقطة على ملعبه ضيفه نجران التاسع بـ 15 نقطة ، فيما يحل جدة السادس عشر بـ 11 نقطة ضيفًا على الطائي الخامس بـ 16 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

ويستضيف ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان مواجهة حطين الثامن عشر بـ 9 نقاط وضيفه الشعلة الثاني عشر بـ 11 نقطة ، فيما يواجه أحد الحادي عشر بـ 14 نقطة ضيفه الجيل صاحب المركز الرابع عشر بـ 11 نقطة على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وتختتم مواجهات الجولة بعد غدٍ الأربعاء بإقامة 5 مواجهات أخرى تجمع النهضة مع المجزل، النجوم مع التقدم، الكوكب مع العين، الجبلين مع البكيرية، والأنصار مع الخليج.