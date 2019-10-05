5 ميزات غير مسبوقة في واتساب .. تعرف عليها

5 ميزات غير مسبوقة في واتساب .. تعرف عليها

2019/10/28
الساعة 1:14 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن تطبيق واتساب عن خمس ميزات استثنائية غير مسبوقة عبر نظامي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”.

ونشرت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية تقريرا حول اعتماد “واتساب” بصورة رسمية مجموعة من التغييرات الكبيرة عبر تطبيقها، بعدما كانت تلك الميزات مقتصرة على نسخة “بيتا” التجريبية.

واعتمد واتساب بصورة رسمية تطبيق ميزة “رسائل التدمير الذاتي”، التي يتم حذفها بصورة نهائية بعد وقت معين، ويمكن أن يختار المستخدم تدمير مجموعة من الرسائل بصورة ذاتية.

ويسمح واتساب حاليا بجعل إشعارات تحديثات الحالة “صامتة”، منعا للإزعاج، مع وجودها أسفل الشاشة، ويمكن أيضا أن يختار المستخدم إخفاء “تحديثات الحالة” بصورة كاملة، ويمكن استردادها حيث يتم حصرها في قسم منفصل.

واعتمد واتساب إمكانية إنشاء مجموعات خاصة، يتم فيها وضع ضوابط جديدة، مثل منع المستخدمين الآخرين من ضم أي شخص إلى تلك المجموعة، أو حصر عمليات الإضافة إلى قائمة الاتصال الخاصة بك، كما غير التطبيق من تصميمه بصورة كبيرة، بحيث أصبحت واجهة مستخدم “واتساب” تتفتح على شعار مختلف موجود في منتصف التطبيق.

وبعد فترة طويلة من وجوده في نسخ “بيتا”، نقل أخيرا واتساب خاصية “الوضع المظلم” إلى النسخة العامة، عبر تطبيقاته على “أندرويد” و”آي أو إس”.


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