50 #وظيفة إدارية شاغرة لدى القوات البحرية في 5 مدن

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد (50) وظيفة شاغرة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، للعمل بالقوات البحرية الملكية السعودية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– باحث قانوني (الرياض).
– باحث ميزانية مساعد (الرياض).
– كهربائي سيارات (الرياض).
– مترجم لغة إنجليزية (الرياض).
– محاسب مساعد (عدد 5 وظائف/ الرياض).
– مدقق حسابات مساعد (عدد 3 وظائف/ الرياض).
– مراقب إنشاءات (الرياض).
– مساعد مراجع (الرياض).
– مطور برامج (الرياض).
– مهندس كهربائي مساعد (الرياض).
– مهندس ميكانيكي مساعد (الرياض).
– مدقق حسابات مساعد (جدة).
– مساعد إداري (جدة).
– مطور برامج أول (جدة).
– مهندس مدني مساعد (جدة).
– مهندس إلكترونيات مساعد (عدد وظيفتين/ جدة).
– باحث تعليم مساعد (الدمام).
– مدرس علوم دينية (الدمام).
– مسجل معلومات (الدمام).
– باحث تعليم مساعد (الجبيل).
– باحث شؤون موظفين مساعد (الجبيل).
– كاتب (الجبيل).
– كهربائي تمديدات (الجبيل).
– محاسب مساعد (الجبيل).
– مدرب رياضي (الجبيل).
– مدرس لغة إنجليزية (عدد 3 وظائف/ الجبيل).
– مدقق حسابات مساعد (عدد 3 وظائف/ الجبيل).
– مدقق شؤون الموظفين (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– مراقب تعليم (الجبيل).
– مرشد طلاب (الجبيل).
– مساعد إداري (الجبيل).
– مساعد مراجع (الجبيل).
– مسجل معلومات (الجبيل).
– مهندس كيميائي مساعد (الجبيل).
– مهندس مدني مساعد (عدد وظيفتين/ الجبيل).
– كاتب (جازان).
وبينت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:
. خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).
. الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.
. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.
. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.
. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.
. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).
وأوضحت الوزارة، أن التقديم يبدأ التقديم الساعة الثامنة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 1441/3/13هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم الخميس الموافق 1441/3/17هـ، وذلك عبر منظومة جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)
ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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