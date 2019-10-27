50 #وظيفة إدارية شاغرة لدى القوات البحرية في 5 مدن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد (50) وظيفة شاغرة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، للعمل بالقوات البحرية الملكية السعودية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– باحث قانوني (الرياض).

– باحث ميزانية مساعد (الرياض).

– كهربائي سيارات (الرياض).

– مترجم لغة إنجليزية (الرياض).

– محاسب مساعد (عدد 5 وظائف/ الرياض).

– مدقق حسابات مساعد (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– مراقب إنشاءات (الرياض).

– مساعد مراجع (الرياض).

– مطور برامج (الرياض).

– مهندس كهربائي مساعد (الرياض).

– مهندس ميكانيكي مساعد (الرياض).

– مدقق حسابات مساعد (جدة).

– مساعد إداري (جدة).

– مطور برامج أول (جدة).

– مهندس مدني مساعد (جدة).

– مهندس إلكترونيات مساعد (عدد وظيفتين/ جدة).

– باحث تعليم مساعد (الدمام).

– مدرس علوم دينية (الدمام).

– مسجل معلومات (الدمام).

– باحث تعليم مساعد (الجبيل).

– باحث شؤون موظفين مساعد (الجبيل).

– كاتب (الجبيل).

– كهربائي تمديدات (الجبيل).

– محاسب مساعد (الجبيل).

– مدرب رياضي (الجبيل).

– مدرس لغة إنجليزية (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

– مدقق حسابات مساعد (عدد 3 وظائف/ الجبيل).

– مدقق شؤون الموظفين (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– مراقب تعليم (الجبيل).

– مرشد طلاب (الجبيل).

– مساعد إداري (الجبيل).

– مساعد مراجع (الجبيل).

– مسجل معلومات (الجبيل).

– مهندس كيميائي مساعد (الجبيل).

– مهندس مدني مساعد (عدد وظيفتين/ الجبيل).

– كاتب (جازان).

وبينت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

. خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

. خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

. خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

. خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

. الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الوزارة، أن التقديم يبدأ التقديم الساعة الثامنة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 1441/3/13هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم الخميس الموافق 1441/3/17هـ، وذلك عبر منظومة جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)