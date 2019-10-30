514 #وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في النيابة العامة

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت النيابة العامة عن توفر عدد (414) وظيفة شاغرة للرجال، وعدد (100) وظيفة شاغرة للنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، وذلك وفق المؤهلات والشروط التالية:

– خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو وخريجات درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو وخريجات درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم/ـة على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشحين والمرشحات.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت النيابة أن التقديم يبدأ الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 6 ربيع الأول 1441هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم السبت الموافق 12 ربيع الأول 1441هـ، وذلك من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

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