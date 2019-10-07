53 #وظيفة للجنسين بالإدارة العامة لصحة السجون بعدة مدن

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية توفر 53 وظيفة صحية (للرجال والنساء)، للعمل في المدن التالية (الرياض، جدة، جازان)، لحملة الدبلوم فما فوق.

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

1- الرياض.

2- جدة.

3- جازان.

الوظائف:

1- طبيب نائب أنف وأذن وحنجرة.

2- طبيب نائب نفسية.

3- طبيب نائب جلدية.

4- طبيب نائب باطنة.

5- طبيب مقيم طب وجراحة (العدد 3 وظائف).

6- طبيب مقيم أسنان.

7- أخصائي غير طبيب وبيئات (وظيفتان).

8- أخصائي غير طبيب طب طوارئ (العدد 7 وظائف).

9- أخصائي غير طبيب إدارة صحية.

10- أخصائي غير طبيب صحة عامة.

11- أخصائي غير طبيب علم النفس الإكلنيكي.

12- فني مساعد طبيب أسنان (وظيفتان).

13- فني تمريض (العدد 21 وظيفة).

14- فني إدارة صحية (وظيفتان).

15- فني إحصاء طبي (وظيفتان).

16- فني سكرتير طبي (العدد 6 وظائف).

ملاحظة:

– علماً بأنه سيتم استبعاد أي طلب غير مُطابق للشروط.

– يُشترط اجتياز المقابلة الشخصية والتي سوف تُحدد لاحقاً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/10/07م ولمدة أسبوعين من تاريخه.

طريقة التقديم:

– على من تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية بالإضافة إلى بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف (سارية المفعول) من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، وتسليمها خلال أوقات العمل بالتواريخ الموضحة أعلاه إلى:

– الإدارة العامة لصحة السجون – شارع الإمام سعود بن فيصل – حي الصحافة.

– أو تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة واسم المدينة في عنوان البريد):

[email protected]