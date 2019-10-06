59 #وظيفة إدارية وهندسية وتقنية شاغرة لدى وزارة الصحة

المواطن - القصيم

أعلنت وزارة الصحة مُمثلة بالتجمع الصحي بمنطقة القصيم توفر 59 وظيفة إدارية وهندسية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل بالمسميات التالية (أخصائي إداري، وأخصائي موارد بشرية، وأخصائي قانوني، ومُهندس ميكانيكي، ومُهندس معماري، وأخصائي محاسب، ومُهندس ميكانيكا، وأخصائي أمن، ومُهندس مدني، وأخصائي جودة إدارية، وأخصائي حاسب آلي، ومُحلل ومصمم نظم، وتقنية معلومات، وأخصائي شبكات، ومُهندس كهربائي، وأخصائي قيادي تدريب، وأخصائي قيادي قانوني، وأخصائي نظم معلومات).

واشترطت وزارة الصحة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي إداري (Adminstrative Specialist) (العدد 4 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة عامة، نظم المعلومات الإدارية).

2- أخصائي موارد بشرية (Human Resource Specialist) (العدد 3 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية).

3- أخصائي قانوني (العدد 3 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (قانون، حقوق، أنظمة).

4- مُهندس ميكانيكي (العدد 4 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة ميكانيكية).

5- مُهندس معماري (Architect Engineer):

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة معمارية).

6- أخصائي محاسب (Accounting Specialist) (العدد 4 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (محاسبة، إدارة مالية).

7- مُهندس ميكانيكا (Mechanical Engineer):

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة ميكانيكية).

8- أخصائي أمن (Security Specialist):

– درجة البكالوريوس في تخصص ذات صلة.

– دورة في مجال الأمن لا تقل عن (6) أشهر.

9- مُهندس مدني (Civil Engineer) (العدد 3 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة مدنية).

10- أخصائي جودة إدارية (Quality Management Specialist) (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الجودة).

11- أخصائي حاسب آلي (Computer Specialist) (العدد 7 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية معلومات، حاسب آلي).

12- مُحلل ومصمم نظم (Specialist System Analyst and Designer) (العدد 8 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (حاسب آلي، تقنية معلومات، هندسة برمجيات).

13- تقنيه معلومات (Specialist Technical Information) (العدد 3 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية معلومات، حاسب آلي).

14- أخصائي شبكات (Network Specialist) (العدد 6 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (حاسب آلي، تقنية معلومات، هندسة شبكات).

15- مُهندس كهربائي (Electrical Engineer) (العدد 5 وظائف):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية).

16- أخصائي قيادي تدريب (Training Leading Specialist):

– درجة الماجستير في تخصص (موارد بشرية، تطوير وتنظيم إداري).

17- أخصائي قيادي قانوني (Leading Legal Specialist):

– درجة الماجستير في تخصص (قانون، حقوق، أنظمة).

18- أخصائي نظم معلومات (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في تخصص (نظم معلومات، حاسب آلي).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/10/06م وينتهي يوم السبت بتاريخ 2019/10/12م.

طريقة التقديم:

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