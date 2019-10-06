6 إصابات في مواجهات بين الجيش اللبناني والمتظاهرين

المواطن - متابعة

أصيب ستة أشخاص على الأقل بجراح، اليوم السبت، خلال مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين في طرابلس بشمال لبنان، في اليوم العاشر من الاحتجاجات اللبنانية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن إصابات وقعت “خلال تصادم أثناء محاولة الجيش فتح الطريق الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار” في شمال لبنان، مشيرةً إلى أن بعض هذه الإصابات بالغة.

وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، بحراك شعبي غير مسبوق وعابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

ونشر ناشطون مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها في منطقة البداوي في طرابلس، ويظهر فيها عناصر من الجيش أثناء محاولة تفريق المحتجين بالقوة.

وأشعل محتجون الإطارات رفضًا لمحاولات الجيش فتح الطرقات، فيما تدخل مسؤولون محليون لخفض حدة التوتر بين المتظاهرين وعناصر الجيش.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تشكيل لجنة للتحقيق في حادث البداوي ومحاسبة المتورطين فيه.