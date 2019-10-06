6 إصابات نتيجة تصادم على طريق الأمير عبدالإله بسكاكا
الهلال الأحمر يشدد على أهمية حقيبة الإسعاف في المركبات

6 إصابات نتيجة تصادم على طريق الأمير عبدالإله بسكاكا

2019/10/12
الساعة 9:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - سكاكا

وقع حادث تصادم، مساء اليوم السبت، على طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز بسكاكا، ونتج عنه 6 إصابات مختلفة.

وأشار البلاغ الذي ورد لغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الجوف على رقم الطوارئ 997 إلى وقوع حادث تصادم على طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الإقليمي بالمنطقة الواقعة جنوب مدينة سكاكا بالقرب من ضاحية قارا، ونتج عنه عدد من الإصابات.

وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لثلاث فرق إسعافية، حيث تبين بعد وصول أولها وفرز الإصابات عن وجود 6 حالات واحدة منها متوسطة الخطورة والأخرى بسيطة ولا تستدعي النقل، حيث تم التعامل معها بالموقع ونقل الحالة لطوارئ مستشفى الأمير متعب بسكاكا.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر عند السير في الطرق السريعة ووفق السرعات المسموح بها، مع ضرورة وجود حقيبة الإسعاف في كل مركبة لاستعمالها عند الحاجة.


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