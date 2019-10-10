69 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

69 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

2019/10/10
الساعة 10:22 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى القوات المسلحة بالجنوب (خميس مشيط)، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين ولغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. قابلة (عدد 29 وظيفة).

. أخصائي تمريض- عيادة أمراض النساء والتوليد (عدد وظيفتين).

. أخصائي تمريض- الطوارئ (عدد وظيفتين).

. قابلة- الطوارئ (عدد 3 وظائف).

. أخصائي تمريض- قسم الولادة (عدد 20 وظيفة).

. أخصائي تمريض- قسم تنويم أمراض النساء (عدد 13 وظيفة).

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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