7 #وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

7 #وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله

2019/10/07
الساعة 8:39 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التثقيف الصحي والترويج.

– أخصائي أول العلاج الطبيعي.

– أخصائي ثاني السمعيات.

– صيدلي ثاني سريري.

– أخصائي ثالث السمعيات.

– أخصائي ثاني العلاقات العامة.

– أخصائي ثاني مكافحة العدوى.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


هل قرأت هذا ؟
  • #وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك عبدالله
    •
  • #وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
    •
  • #وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك عبدالله الجامعي
    •
  • #وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم