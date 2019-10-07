7 وفيات و11 إصابة وإخلاء 16 وتضرر 40 مركبة في أمطار حفر الباطن

7 وفيات و11 إصابة وإخلاء 16 وتضرر 40 مركبة في أمطار حفر الباطن

2019/10/28
الساعة 10:14 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - حفر الباطن

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها تلقت خلال الحالة المطرية بحفر الباطن، (1176) بلاغاً وباشرت فرق الدفاع المدني منها (٤) حالات احتجاز لأشخاص، واحتجاز مركبة واحدة.

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني  أنه نتج عن الحالة المطرية عدد (٧) وفيات وعدد (١١) إصابة وإخلاء عدد (١٦) شخصاً وإيواء عدد (٧) أشخاص ، وتضرر عدد (٤٠) مركبة وعدد (٣) منازل.

يذكر أن حفر الباطن والمناطق المجاورة لها، شهدت أمس تقلبات جوية تمثلت في هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في تضرر بعض المناطق والمركبات وانقطاع الكهرباء عند بعض الأحياء.


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