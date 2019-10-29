70 مليون يورو تُقرب إيسكو من مغادرة الريال

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن النجم الإسباني إيسكو أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن إيسكو يُفكر في الرحيل عن ريال مدريد، من أجل المشاركة بشكل مستمر مع فريق آخر، ليصبح ضمن اختيارات منتخب إسبانيا في يورو 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ريال مدريد لن يمانع في رحيل إيسكو خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في حالة وصول العرض المقدم لضمه إلى 70 مليون يورو.

ويُراقب أكثر من فريق إيسكو لضمه خلال الفترة المقبلة، ومنهم يوفنتوس الإيطالي، وثنائي الدوري الإنجليزي أرسنال ومانشستر سيتي، إلا أن ريال مدريد لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن.