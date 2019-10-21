72 ساعة تفصل الهنود والباكستانيين عن مفاجأة آل الشيخ

المواطن - الرياض

فاجأ رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، متابعي فعاليات موسم الرياض الأضخم في المملكة، بفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يحمل نبأ عن فعالية خاصة جدًا.

الفيديو الذي بثه آل الشيخ، أظهر مقتطفات غنائية لمطربين من الهند وباكستان وهما “عاطف أسلم” و”رهط فتح علي خان”، معلنًا عمّا اعتبره “من أجل أخوتنا وأخواتنا من الهنود والباكستانيين في الرياض”، مضيفًا: “في انتظاركم في 25 أكتوبر”.

جدول حافل بأيام موسم الرياض

ونشرت الصفحة الرسمية لموسم الرياض، جدولًا حافلًا لهذا اليوم للتمتع بأكثر من 100 عرض مختلف في الموسم الترفيهي الأضخم في المملكة.

ووصفت الصفحة العروض بأنها “فعاليات ممتعة، من عروض لحفلات ومغامرات تناسب الكل؛ شباب وعوائل، كبار وصغار، كل اللي تحتاجونه حماسكم للترفيه. نحتريكم”.

وانطلق موسم الرياض في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل، لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدها.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.