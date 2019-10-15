79 #وظيفة بمدينة الملك سعود الطبية

المواطن - الرياض

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفر (79) وظيفة إدارية و فنية وصحية لحملة المؤهلات ( الكفاءة المتوسطة ، الثانوية العامة ، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير ) وفق المسميات التالية :

موظف مكتب القبول ( 17 وظيفة)

أخصائي محاسب – (وظيفتان)

أخصائية ترجمة – (وظيفة واحدة)

أخصائي موارد بشرية – ( 3 وظائف )

أخصائي قيادي موارد بشرية – (وظيفة واحدة)

صيدلي إكلينيكي – ( 3 وظائف )

أخصائي عمليات – ( 5 وظائف )

خدمات عامة / مراسل – (وظيفة واحدة)

إداري / أمن وسلامة – (وظيفة واحدة)

أخصائي مختبر – ( 3 وظائف )

إداري – (وظيفة واحدة)

أخصائي أشعة – ( 3 وظائف )

موظف رواتب وحسابات – (وظيفة واحدة)

فني حاسب آلي – (وظيفة واحدة)

أخصائية تمريض – ( 30 وظيفة)

أخصائي جودة – (وظيفة واحدة)

أخصائي ميكانيكي – (وظيفة واحدة)

أخصائي قيادي نظم معلومات – (وظيفة واحدة)

أخصائية تمريض أول – ( 3 وظائف )

• للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) .