79 #وظيفة بمدينة الملك سعود الطبية

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفر (79) وظيفة إدارية و فنية وصحية لحملة المؤهلات ( الكفاءة المتوسطة ، الثانوية العامة ، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير ) وفق المسميات التالية :
موظف مكتب القبول ( 17 وظيفة)
أخصائي محاسب – (وظيفتان)
أخصائية ترجمة – (وظيفة واحدة)
أخصائي موارد بشرية – ( 3 وظائف )
أخصائي قيادي موارد بشرية – (وظيفة واحدة)
صيدلي إكلينيكي – ( 3 وظائف )
أخصائي عمليات – ( 5 وظائف )
خدمات عامة / مراسل – (وظيفة واحدة)
إداري / أمن وسلامة – (وظيفة واحدة)
أخصائي مختبر – ( 3 وظائف )
إداري – (وظيفة واحدة)
أخصائي أشعة – ( 3 وظائف )
موظف رواتب وحسابات – (وظيفة واحدة)
فني حاسب آلي – (وظيفة واحدة)
أخصائية تمريض – ( 30 وظيفة)
أخصائي جودة – (وظيفة واحدة)
أخصائي ميكانيكي – (وظيفة واحدة)
أخصائي قيادي نظم معلومات – (وظيفة واحدة)
أخصائية تمريض أول – ( 3 وظائف )
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