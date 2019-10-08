8 أكتوبر.. الكاف يحسم مصير مباراة الزمالك وجينيراسيون

المواطن - مروة نبيل

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، تأجيل حسم الموقف النهائي لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي إلى يوم 8 من شهر أكتوبر.

وأصبح من المستبعد إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما حدد الكاف 8 أكتوبر لاتخاذ قراره النهائي، حيث إنه قبل يوم واحد من إجراء قرعة دوري المجموعات.

ولن يتمكن الكاف من إجراء القرعة بدون تحديد الفريق المتأهل؛ نظرًا لاختلاف تصنيف الفريقين، حيث يقع الزمالك في التصنيف الثاني، فيما يتواجد الفريق السنغالي في التصنيف الرابع.

وكان الكاف قرر نقل مباراة الزمالك ضد جينراسيون فوت إلى إستاد ملعب برج العرب في الإسكندرية، بعدما وصله خطاب من الأمن يؤكد صعوبة إقامة المواجهة الإفريقية بالقاهرة.

وغاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي عن الحضور إلى ملعب برج العرب في الإسكندرية، لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تواجد لاعبو الأبيض والحكام فقط.

وانتظر الحكم وطاقمه المساعد ولاعبو الزمالك لمدة 15 دقيقة فقط داخل الملعب، قبل أن يطلق صافرته معلنًا انتهاء المهلة القانونية لتواجد الفريق السنغالي قبل إعلان غيابه.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون السنغالي قد فاز على الزمالك في مباراة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بهدفين مقابل هدف.