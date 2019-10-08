8 #وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

8 #وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

2019/10/17
الساعة 8:48 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المحطات السكنية.

– أخصائي المحاسبة.

– مدير قسم الخبرات الأساسية الرقمية للخدمات التجارية.

– مدير قسم إدارة المشاريع.

– مدير قسم إدارة محافظ الأوراق المالية.

– محلل أول التخطيط المالي.

– مدير قسم إدارة المحافظ.

– مصمم حلول تقنية المعلومات والاتصالات.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 أكتوبر 2019م.؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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