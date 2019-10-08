8 #وظائف للجنسين في مطارات الرياض عبر برنامج تمهير

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مطارات الرياض توفر 8 وظائف شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مُهندس مدني، ومُدير مشاريع، ومُهندس كهربائي)، عبر برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مُهندس مدني (للجنسين – وظيفة واحدة):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة المدنية).

– وصف التدريب (دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة).

2- مُدير مشاريع (للجنسين – العدد 4 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها (لا يُشترط تخصص مُحدد).

– وصف التدريب (تخطيط المشاريع التقنية وتوجيهها وتنسيقها، وإدارة جميع المراحل بدءاً من مرحلة التخطيط إلى المرحلة النهائية، ومراقبة تسليم العمل وفقاً لنطاق العمل المحدد والجداول الزمنية والموازنات المحددة).

3- مُهندس كهربائي (للرجال – العدد 3 وظائف):

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة الكهربائية).

– وصف التدريب (دراسة المعدات والنظم الكهربائية وتصميمها، وتقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة).

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات ملائمة للمسمى الوظيفي.

3- ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

4- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1441/02/02هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- مُهندس مدني (للجنسين – وظيفة واحدة):

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2- مُدير مشاريع (للجنسين – العدد 4 وظائف):

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3- مُهندس كهربائي (للرجال – العدد 3 وظائف):

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