88 استشارة نفسية في الشرقية

المواطن - الدمام

قال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان إن فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية قدم خلال عام 88 استشارة نفسية، كما قدم المركز خلال الفترة ذاتها 659 استشارة متعلقة بالزواج وحالات الطلاق و171 استشارة تربوية، في حين وصل عدد المستفيدين من كافة برامج المركز 15598 مستفيدًا.

جاء ذلك على هامش تكريم جمعية البر بالمنطقة الشرقية لـ20 مستشارًا ومستشارة أسرية من مستشاري فرع الجمعية مراكز التنمية الأسرية، حيث أوضح العفيصان أن الجمعية حرصت على تكريم المستشارين والمستشارات والمصلحين والمصلحات إيمانًا منها بالدور الرائد الذي يقومون به في خدمة الأسر وتقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية والمالية للأسر ودور هذه الاستشارات في حل المشكلات الأسرية وإصلاح ذات البين، والحد من نسبة الطلاق بالمجتمع.

وأشار العفيصان إلى الدور الرائد الذي يقوم به المستشارون في تقديم الاستشارات عبر خدمة الهاتف الاستشاري، حيث يقدم فرع الجمعية مركز التنمية الأسرية الاستشارات الهاتفية من خلال خدمة الهاتف الاستشاري عبر الرقم الموحد 920005205 ويتلقى المستشارون الاستشارات الهاتفية ويقومون بالرد عليها بدءًا من الساعة 4.30 عصرًا وحتى 8.30 مساء من الأحد وحتى الخميس.

ومن جانبها، تحدثت نورة الكناني مدير الفرع النسائي لمركز التنمية الأسرية بالدمام عن سرية التواصل وتعدد المستشارات وخبراتهم الكبيرة في حل المشاكل ومساعدة من يحتاج إلى استشارة.

من جهته، أكد مدير فرع جمعية البر مركز التنمية الأسرية أحمد الدريويش، أن هناك 20 مستشارًا ومستشارة يقدمون الاستشارات الأسرية منهم 10 مستشارين مختصين بالمجال التربوي، وعلى استعداد تام لتلقي الاستشارات المتعلقة بالمشكلات المدرسية من أولياء الأمور والمعلمين حول كافة المشكلات المدرسية.

وأضاف الدريويش أن المركز يقدم من خلال مستشاريه استشارات زوجية ونفسية وأخرى متعلقة بحالات الإدمان، مشيرًا إلى أن المركز قدم 10 استشارات متعلقة بالإدمان في حين استفاد من حالات إصلاح ذات البين 941 مستفيدًا بعدد جلسات صلح وصل 1465 جلسة، بينما نفذ المركز خلال عام 139 دورة وورشة عمل و11 زيارة ومجلس و 7معارض وملتقيات و8 أركان إرشادية وملتقيات علمية كملتقى الأحكام القضائية والأمسيات الحوارية الأسرية.