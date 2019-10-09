9 #وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الأوقاف بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الدمام.

وأبرزت هيئة الأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– موظف استقبال.

– ممثل خدمة عملاء (عدد 3 وظائف).

– مشرف خدمات عملاء.

– مدير علاقة (عدد وظيفتين).

– سكرتير المركز (عدد وظيفتين).

وأوضحت هيئة الأوقاف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر 2019م.

وأشارت هيئة الأوقاف إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)