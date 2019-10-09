9 وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول إدارة الأداء (الرياض).

– مدير أول البنية التحتية (الرياض).

– مدير أول التطبيقات (الرياض).

– مدير أول العلاقات (الرياض).

– مدير أول الصيانة (الرياض).

– مدير أول المبيعات الإقليمية (جدة).

– منسق رئيسي/ العملاء (الرياض).

– مشرف رئيسي/ المبيعات (الرياض).

– مستشار رئيسي/ المنتجات (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).