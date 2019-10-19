Barcelona يُمطر شباك إيبار بثلاثية ويصعد للصدارة مؤقتًا

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي Barcelona في تحقيق فوز كبير على حساب نادي إيبار بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

وسعى فريق Barcelona لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث من أجل الصعود إلى صدارة الدوري الإسباني ولو بشكل مؤقت، قبل مباراة ريال مدريد وريال مايوركا.

وبدأ نادي Barcelona ضغطه الهجومي سريعًا، حيث تمكن اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان من تسجيل الهدف الأول للبارشا بطريقة جميلة في الدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول Barcelona إحراز الهدف الثاني في اللقاء ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي Barcelona من محاولاته الهجومية حتى تمكن اللاعب ليونيل ميسي من إضافة الهدف الثاني للبارشا بطريقة مميزة في الدقيقة الثامنة والخمسين.

وتراجع أداء نادي إيبار في اللقاء، مما مكن Barcelona من التحرك بصورة هجومية بحثًا عن تسجيل الهدف الثالث.

وتمكن Barcelona من إحراز الهدف الثالث عبر اللاعب لويس سواريز في الدقيقة السابعة والستين.

حاول ليونيل ميسي بعد ذلك البحث عن تسجيل الهدف الرابع لـ Barcelona في المباراة ولكن دون جدوى في ظل كم العرقلة الذي تعرض له اللاعب الأرجنتيني من قبل لاعبي نادي إيبار.

وأصبح رصيد Barcelona بعد الفوز بثلاثية 19 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة مؤقتًا عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويتطلع نادي Barcelona للفوز بلقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، خاصة أن Barcelona لم يُتوج بدوري أبطال أوروبا منذ عام 2015.

وكان Barcelona ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي في الموسم الماضي على يد نادي ليفربول الإنجليزي، حيث فاز الريدز في لقاء الإياب برباعية دون رد.