MBC Studios تطلق ورشة عمل لتحويل النصوص والروايات إلى أعمال فنية

المواطن - الرياض

أطلقت MBC Studios ورش عمل دورية في كتابة السيناريو الدرامي تستقطب من خلالها نخبة من روائيي وكتّاب الخليج والعالم العربي، وذلك في إطار اهتمامها بالاستثمار في النصوص الدرامية على الصعيدين التلفزيوني والسينمائي.

تهدف ورش العمل المُزمَع عقدها شهرياً إلى تسليط الضوء على كيفية التعامل مع النصوص الأدبية وآليات معالجتها في قالب درامي، وبالتالي تحويلها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية تحاكي ذكاء ومخيّلة المشاهد العربي وتتميز بمحتواها الفريد والنوعي.

الجدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى انطلقت في 25 من شهر أكتوبر الجاري وامتدت ليومين متتالين بإشراف صفاء أبو رزق، رئيسة المحتوى الدرامي في MBC Studios Projects، وشهدت مشاركة واسعة لعدد كبير من أهل الاختصاص أبرزهم: كاتب السيناريو السينمائي والتلفزيوني تامر حبيب من مصر كمحاضر رئيسي، والروائية السعودية الدكتورة بدرية البشر، والروائي السعودي عبده خال، والروائية الكويتية منى الشمري، والكاتب السعودي الدكتور حسن النعيمي، والكاتبة الأردنية ناريمان أسعد، والروائية الكويتية بثينة العيسى.

وأيضًا بمشاركة، الكاتب الكويتي فهد العليوة، والكاتبة العمانية هدى الجهوري، والمؤلف السينمائي السعودي فهد الاسطاء، والروائية السعودية أمل الفاران، والكاتب والمحرر السعودي أحمد الواصل، والكاتب السعودي خالد مطلق، والكاتبة السعودية زينب الخضيري، والكاتب السعودي محمد المزيني، والكاتب والسيناريست السعودي عبد الحكيم الدخيل، والمحرر الثقافي حسين الحربي، والكاتب والسيناريست أحمد العيدروس، والكاتب السعودي فاروق الشعيبي، والسيناريست السعودي بندر باجبع، والكاتبة السعودية سارة طيبة، والروائي والناقد أحمد العلي، والكاتب الإماراتي محمد حسن، والروائية الإماراتية مريم ناصر، والكاتب الإماراتي عبد الله النعيمي، والكاتب والصحفي الأردني نضال شارعان، والكاتب والصحفي السوري أحمد قاسم وآخرين.