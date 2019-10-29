Uber Money… أحدث محاولات أوبر للتوسع في الخدمات المالية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت شركة أوبر عن إنشاء قسم جديد يُسمى “Uber Money”؛ للتعامل مع أعمالها المتنامية في مجال الخدمات المالية، وستشرف المجموعة على كل شيء، من عروض بطاقات الائتمان، والخصم الخاص بالشركة، إلى المحافظ الرقمية للركاب، بالإضافة إلى تمكين السائقين من الحصول على أموالهم في الوقت الفعلي.

بحسب بيان الشركة، فإن ذلك سيتيح لسائقي أوبر طريقة أفضل للحصول على المال الذي يكسبونه على الفور، حيث عادة ما ينتظر السائقون الدفعات الأسبوعية أو صرف الأموال من خلال الدفع الفوري.

وتابع البيان: “الآن يمكن لـ 4 مليون سائق من خلال هذا الحساب البنكي المتنقل، الوصول إلى أموالهم في الوقت الحقيقي بعد كل رحلة، والاحتفاظ بالمال لن يكون له تكلفة من أي نوع، ويمكن إنفاقه متى أراد صاحبه ذلك”.

الخدمة متاحة في الولايات الأمريكية، وستعمم في بلدان أخرى، وفور الإعلان عن “أوبر ماني”، ارتفع سهم الشركة بنحو 1.2 % ليصل إلى 33.11 دولار.